Окупанти відключили інтернет та мобільний зв'язок у Херсонській та Запорізькій областях

Російській окупаційні сили 30 квітня позбавили мешканців не тільки Херсонської області, а й контрольованої ними частини Запорізької області доступу до фіксованого інтернету та мобільного зв'язку українських операторів.

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Як повідомляє Державна служби спеціального зв'язку та захисту інформації, жителі регіону спочатку відчули перебої з цими видами зв'язку, а потім послуги зникли взагалі.

"Відомо, що причинами відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах", - йдеться у повідомленні.

Держспецзв'язку підкреслює, що проблеми, які виникли одночасно у всіх операторів, є нічим іншим, ніж черговою спробою окупантів залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни, яку розв'язала Росія проти України, зробивши свою пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як в самій РФ.

"Кремлівські прихвостні поставили собі за мету забезпечити свого вождя хоча б якоюсь перемогою, яку він міг би "продати" своєму виборцю. Нездатні досягти бодай якогось результату на полі бою, вони шукають виходи. Один із них – створення нових так званих республік", - заявили у відомстві.

Однак там вважають, створення так званої "Херсонської народної республіки" за нинішньої ситуації має доволі примарний вигляд, оскільки українці, незважаючи на агресію щодо них, використання сльозогінного газу та зброї, виходять на проукраїнські акції протесту.

"Тож не дивно, що паралельно з відключенням українських операторів на ворожих інформаційних ресурсах почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв'язок дала українська влада. Це неправда, оскільки ми завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв'язку", - підкреслюється в повідомленні.

У службі також нагадують, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку і перед війною, і на початку вторгнення висловив однозначну позицію держави про те, що оператори повинні забезпечити українців зв'язком та доступом до інформації.

"Відключення українського зв'язку, так само як і запровадження валюти країни-агресора та примусова сплата податків бізнесом окупаційним утворенням, мають створити принаймні видимість існування нового квазіутворення для внутрішнього російського споживання. І на цьому тлі згодувати росіянам фейкові результати ймовірного фейкового референдуму", - кажуть у відомстві.

Воно закликає усіх українців, які перебувають на окупованих районах, за можливості переїжджати до інших регіонів, бути обережними і не наражати себе на небезпеку.

"Ви й досі можете залишатися на зв'язку з Україною. Навіть якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв'язок та інтернет, слухайте радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів. Також українські канали розкодовано на супутнику Hotbird 13: частота 11 219 МГц, поляризація H (горизонтальна), символьна швидкість 29 900, корекція помилок: FEC 3/5", - повідомили у відомстві.

В свою чергу мобільний оператор "Vodafone Україна" відреагував на відключення зв'язку на окупованій частині півдня України, заявивши, що у ніч на 1 травня інженери компанії все ж відновили його у Приморську та Бердянську Запорізької області.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі також повідомив, що відновлювальні роботи ведуться. "Зв'язок буде відновлено", - заявив він.

"Минулої доби ворог намагався пошкодити мережі українських операторів у частині Херсонської та Запорізької областей і поширював фейкову інформацію щодо ситуації в регіоні. "Vodafone Україна" ніколи не відключає свої послуги, навпаки робить усе для того, щоб поновити зв'язок, де є хоч мінімальна можливість для цього", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що за даними української військової розвідки, "референдуми" окупанти хочуть провести не лише у Херсонській, але й у Запорізькій області, а також в окупованій Снігурівці Миколаївської області.

Джерело фото: ua.depositphotos.com