В Скадовске смогли восстановить мобильную связь

Мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе появилась мобильная связь, но интернет все еще не работает.

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Об этом глава горсовета написал на своей странице в Facebook.

Ранее британская IT-компания NetBlocks сообщила, что РФ перенаправила интернет-трафик Херсонской области через свою инфраструктуру связи.

"В эту субботу интернет в регионе был полностью отключен от украинских провайдеров. Когда соединение восстановили, трафик шел уже через РФ. Соединение в сети было маршрутизировано через российскую инфраструктуру связи, так что, вероятно, он подпадает под действие регуляций, слежки и цензуры", — говорится на сайте компании.

В ночь со 2 на 3 апреля жители области начали сообщать в соцсетях, что у них перестал работать мобильный интернет. Вскоре в Херсоне заработала связь Vodafone, мобильный интернет от оператора "Киевстар" по состоянию на 10:00 не работает.

В Госспецсвязи заявили, что отключение украинской связи, равно как и введение валюты страны-агрессора и принудительная уплата налогов бизнесом оккупационным образованиям, должны создать по крайней мере видимость существования нового квазиобразования для внутреннего российского потребления.

Напомним, российские оккупационные силы 30 апреля лишили жителей не только Херсонской области, но и контролируемой ими части Запорожской области доступа к фиксированному интернету и мобильной связи украинских операторов.