ВСУ взяли под контроль 4 населенных пункта на юге Украины

Мобильные противотанковые группы украинской армии вошли в четыре населенных пункта на административной границе оккупированной россиянами Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Действиями наших мобильных противотанковых групп обеспечен контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины", - заявили военные.

Тем временем на Херсонском и Николаевском направлении оккупанты продолжали инженерное обустройство позиций, активных наступательных действий не вели, но производили обстрелы.

Потери войск РФ на южном направлении за сутки составили 2 беспилотника-разведчика, радиолокационная станция и дизель-генератор, 2 зенитно-ракетных комплексы и 8 единиц автомобильной техники. ВСУ уничтожили 7 складов, а также колону противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке Херсонской области.

Возбуждены дела на так называемых "председателя Херсонской обладминистрации" и "председателя Херсонской городской администрации", сотрудничающих с оккупантами.