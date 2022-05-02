ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке, — Арестович

Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке Херсонской области.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Telegram-канале.

"Чернобаевка-18.Склад боеприпасов. "Хто зачепіть Неньку, тому не забариться". И так много раз подряд", — отметил Арестович.

Напомним, ранее в Чернобаевке Вооруженные силы Украины ликвидировали генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Рязанцева.