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Общество
Дата публикации

ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке, — Арестович

Арестович, Офис президента, Чернобаевка, Украина, боеприпасы, война
Фото: Офис президента Украины

Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке Херсонской области. 

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Telegram-канале

"Чернобаевка-18.Склад боеприпасов. "Хто зачепіть Неньку, тому не забариться". И так много раз подряд", — отметил Арестович. 

Напомним, ранее в Чернобаевке Вооруженные силы Украины ликвидировали генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Рязанцева.

Автор:
Анастасия Дедковская