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В Херсонской и Запорожской областях связь и интернет уже восстанавливают, — Федоров
Украинские специалисты уже восстанавливают связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей, которые ранее отключили российские оккупанты.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет возобновлена», — отметил он.
Напомним, российские оккупационные силы 30 апреля лишили жителей не только Херсонской области, но и контролируемой ими части Запорожской области доступа к фиксированному интернету и мобильной связи украинских операторов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации, жители региона сначала почувствовали перебои с этими видами связи, а затем услуги пропали вообще.
"Известно, что причиной отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах", - говорится в сообщении.
Госспецсвязи подчеркивает, что проблемы, возникшие одновременно у всех операторов, - не что иное, как очередная попытка оккупантов оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины, сделав свою пропаганду безальтернативным источником информации, как в самой РФ.