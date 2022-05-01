В Херсонской и Запорожской областях связь и интернет уже восстанавливают, — Федоров

Украинские специалисты уже восстанавливают связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей, которые ранее отключили российские оккупанты.

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Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет возобновлена», — отметил он.

Напомним, российские оккупационные силы 30 апреля лишили жителей не только Херсонской области, но и контролируемой ими части Запорожской области доступа к фиксированному интернету и мобильной связи украинских операторов.

Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации, жители региона сначала почувствовали перебои с этими видами связи, а затем услуги пропали вообще.

"Известно, что причиной отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах", - говорится в сообщении.

Госспецсвязи подчеркивает, что проблемы, возникшие одновременно у всех операторов, - не что иное, как очередная попытка оккупантов оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины, сделав свою пропаганду безальтернативным источником информации, как в самой РФ.