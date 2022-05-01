У Херсонській та Запорізькій областях зв'язок та інтернет вже відновлюють, — Федоров

Українські фахівці вже відновлюють зв'язок та інтернет у Херсонській та частині Запорізької областей, які раніше відключили російські окупанти.

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Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Причинами відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах. Роботи вже ведуться, зв'язок буде відновлено», - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупаційні сили 30 квітня позбавили жителів не тільки Херсонської області, але й частини Запорізької області, що ними контролюється, доступу до фіксованого інтернету та мобільного зв'язку українських операторів.

Як повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, жителі регіону спочатку відчули перебої із цими видами зв'язку, а потім послуги зникли взагалі.

"Відомо, що причиною відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах", - йдеться у повідомленні.

Держспецзв'язку наголошує, що проблеми, які виникли одночасно у всіх операторів, - не що інше, як чергова спроба окупантів залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни, яку розв'язала Росія проти України, зробивши свою пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як у самій РФ.