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ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Чорнобаївці, — Арестович

Арестович, ОП, Офіс президента, Чорнобаївка, війна, політика
Фото: Офіс президента України

Збройні сили України знищили російський склад боєприпасів у Чорнобаївці на Херсонщині.

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Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у Telegram-каналі

"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів...", — зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше у Чорнобаївці Збройні сили України ліквідували генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Рязанцева.

Автор:
Анастасія Дєдковська