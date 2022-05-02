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ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Чорнобаївці, — Арестович
Збройні сили України знищили російський склад боєприпасів у Чорнобаївці на Херсонщині.
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Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у Telegram-каналі.
"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів...", — зазначив Арестович.
Нагадаємо, раніше у Чорнобаївці Збройні сили України ліквідували генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Рязанцева.Підписуйтесь на наш Telegram канал