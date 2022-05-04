ЗСУ взяли під контроль 4 населені пункти на півдні України

Мобільні протитанкові групи української армії увійшли до чотирьох населених пунктів на адміністративному кордоні, окупованої росіянами Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Діями наших мобільних протитанкових груп забезпечено контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінкордону Миколаївщини та Херсонщини", - заявили військові.

Тим часом на Херсонському та Миколаївському напрямках окупанти продовжували інженерне облаштування позицій, активних наступальних дій не вели, але здійснювали обстріли.

Втрати військ РФ на південному напрямку за добу склали 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційну станцію та дизель-генератор, 2 зенітно-ракетні комплекси та 8 одиниць автомобільної техніки. ЗСУ знищили 7 складів, а також колону супротивника з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили російський склад боєприпасів у Чорнобаївці на Херсонщині.

Порушено справи щодо так званих "голові Херсонської обладміністрації" та "голові Херсонської міської адміністрації", які співпрацюють з окупантами.