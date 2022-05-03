У Херсоні відновили мобільний зв'язок після того, як 30 квітня обладнання українських мобільних операторів було пошкоджено ворожими військами. Про це повідомила Херсонська ОДА в Facebook.

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"30 квітня окупаційні війська пошкодили мережі українських мобільних операторів. Протягом трьох днів мешканці обласного центру не могли зв'язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події в країні. Паралельно інформаційні ресурси окупантів розповсюджували фейки про те, що розпорядження відключити зв'язок дали українці влади. Наразі мобільний зв'язок поступово відновлюється", - повідомила ОДА 3 травня.

При цьому в повідомленні сказано, що обладнання, яке відповідає за доступ в інтернет, знаходиться в зоні бойових дій і все ще пошкоджене.

"Колеги з Миколаївської області повідомили, що намагатимуться його відновити", - написали в ОДА.

Нагадаємо, раніше мер Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що в місті з'явився мобільний зв'язок, але інтернет все ще не працює.