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У Херсоні відновили мобільний зв'язок
У Херсоні відновили мобільний зв'язок після того, як 30 квітня обладнання українських мобільних операторів було пошкоджено ворожими військами. Про це повідомила Херсонська ОДА в Facebook.
"30 квітня окупаційні війська пошкодили мережі українських мобільних операторів. Протягом трьох днів мешканці обласного центру не могли зв'язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події в країні. Паралельно інформаційні ресурси окупантів розповсюджували фейки про те, що розпорядження відключити зв'язок дали українці влади. Наразі мобільний зв'язок поступово відновлюється", - повідомила ОДА 3 травня.
При цьому в повідомленні сказано, що обладнання, яке відповідає за доступ в інтернет, знаходиться в зоні бойових дій і все ще пошкоджене.
"Колеги з Миколаївської області повідомили, що намагатимуться його відновити", - написали в ОДА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше мер Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що в місті з'явився мобільний зв'язок, але інтернет все ще не працює.