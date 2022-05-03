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В Херсоне восстановили мобильную связь
В Херсоне восстановили мобильную связь после того как 30 апреля оборудование украинских мобильных операторов было повреждено вражескими войсками. Об этом сообщила Херсонская ОГА на Facebook.
"30 апреля оккупационные войска повредили сети украинских мобильных операторов. В течение трех дней жители областного центра не могли связаться с родными и близкими, а также получить информацию о событиях в стране. Параллельно информационные ресурсы оккупантов распространяли фейки о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти. В настоящее время мобильная связь постепенно восстанавливается", — сообщила ОГА 3 мая.
При этом в сообщении сказано, что оборудование, отвечающее за доступ в интернет, находится в зоне боевых действий и все еще повреждено.
"Коллеги из Николаевской области сообщили, что постараются его восстановить",- написали в ОГА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе появилась мобильная связь, но интернет все еще не работает.