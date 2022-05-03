В Херсоне восстановили мобильную связь после того как 30 апреля оборудование украинских мобильных операторов было повреждено вражескими войсками. Об этом сообщила Херсонская ОГА на Facebook.

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"30 апреля оккупационные войска повредили сети украинских мобильных операторов. В течение трех дней жители областного центра не могли связаться с родными и близкими, а также получить информацию о событиях в стране. Параллельно информационные ресурсы оккупантов распространяли фейки о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти. В настоящее время мобильная связь постепенно восстанавливается", — сообщила ОГА 3 мая.

При этом в сообщении сказано, что оборудование, отвечающее за доступ в интернет, находится в зоне боевых действий и все еще повреждено.

"Коллеги из Николаевской области сообщили, что постараются его восстановить",- написали в ОГА.

Напомним, ранее мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе появилась мобильная связь, но интернет все еще не работает.