Подачу води у Миколаєві планують відновити до 15 травня

У Миколаєві працюють над поновленням водопостачання. Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, воду намагатимуться дати до 15 травня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Думаю, наступний тиждень, можливо, через один тиждень, але до 15 травня треба встигати, щоб вода з'являлася в якомусь вигляді", — сказав Кім.

За його словами, кошти на реалізацію проєкту із запуску водопостачання у Миколаєві вже виділили.

Обласна влада також організує евакуацію з ліній розмежування. Кім зазначив, що займаються евакуацією тварин, яких відпустили люди, щоб не сталося екологічної катастрофи.

Централізоване водопостачання у Миколаєві постраждало через обстріл російськими військами. Причому вони застосовували касетні боєприпаси.

Тим часом в окупованому Херсоні відновили доступ до українського інтернету після того, як РФ перенаправила інтернет-трафік Херсонської області через свою інфраструктуру зв'язку.