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- Війна Війна
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- Політика
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Війська РФ всю ніч бомбили Миколаїв та область, — голова ОДА Кім
Миколаїв і область зазнали сильних обстрілів, кілька людей отримали поранення. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
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"Сьогодні всю ніч бомбардували місто та область. На 10:30 жертв немає, кілька поранених. Багато збитків матеріальних", - сказав Кім.
Він зазначив, що головне – це відсутність жертв.
Нагадаємо, увечері, 4 травня, мешканці Миколаєва та Одеси чули вибухи. Мер Миколаєва підтвердив інформацію про вибухи та попросив усіх залишатися у укриттях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Централізоване водопостачання у Миколаєві постраждало через обстріл російськими військами. Причому вони застосовували касетні боєприпаси.
Водопостачання намагатимуться відновити до 15 травня.