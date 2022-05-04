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В Николаеве и Одессе прогремели взрывы

В Николаеве и Одессе прогремели взрывы

Сегодня вечером, 4 мая, жители Николаева и Одессы слышали взрывы.

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Мэр Николаева подтвердил информацию о взрывах и попросил всех оставаться в укрытиях.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам позже", - написал он.

В Одессе сообщают, что сработала ПВО. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Новость дополняется.....

Автор:
Светлана Манько