- Тип
- Війна Війна
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- Події
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У Миколаєві та Одесі прогриміли вибухи
Сьогодні ввечері, 4 травня, мешканці Миколаєва та Одеси чули вибухи.
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Мер Миколаєва підтвердив інформацію про вибухи та попросив усіх залишатися в укриттях.
В Одесі повідомляють, що спрацювала ППО. Жителів просять залишатися в укриттях.
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