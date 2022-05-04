У Миколаєві та Одесі прогриміли вибухи

Сьогодні ввечері, 4 травня, мешканці Миколаєва та Одеси чули вибухи.

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Мер Миколаєва підтвердив інформацію про вибухи та попросив усіх залишатися в укриттях.

В Одесі повідомляють, що спрацювала ППО. Жителів просять залишатися в укриттях.

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