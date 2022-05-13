- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Николаеве возобновили централизованное водоснабжение, — замглавы ОП Тимошенко
В Николаеве началось водоснабжение жилых домов города. Для этого обеспечили забор воды с реки Южный Буг и артезианских скважин. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он объяснил, что 80% водогона находится на временно оккупированной части Херсонской области, поэтому нет возможности провести работы по восстановлению водогона, для подачи по нем воды в Николаев.
Поэтому власти решили сделать следующие шаги для восстановления водоснабжения:
- из резервного фонда государственного бюджета выделили 56 млн грн;
- обеспечили забор воды с реки Южный Буг и артезианских скважин.
В эксплуатацию ввели 14 таких скважин. Вода уже поступает в больницы и жилые дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в город активно поступает гуманитарная помощь, в общей сложности по Николаевской области получено 6500 т гуманитарных грузов.
Также в регионе продолжаются работы по восстановлению дорог и обустройству временных переправ, где были разрушены мосты.
Напомним, водоснабжение в Николаеве было приостановлено 12 апреля. В городе начали бурить скважину на территории СК "Заря", и планировали дать водоснабжение уже к концу апреля. Однако позже дату подачи воды перенесли аж на средину мая.