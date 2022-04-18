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Воде в Николаеве быть через две недели. С понедельника в городе начали бурить скважину
Повреждение российскими захватчиками водопровода в Николаеве привело к тому, что жители живут без воды уже пять дней. Впрочем, терпеть осталось недолго, поскольку в городе с понедельника, 18 апреля, начнут бурить буровую скважину на территории СК "Заря", а выдача воды из нее планируется начать до конца следующей недели.
Водоснабжение в Николаеве было приостановлено 12 апреля без уведомления. Сначала сообщалось, что на ремонт электропитания насосов уйдет не больше суток. Позже – ремонтные работы затянутся на неопределенное время. С этого дня техническую воду в Николаев начали подвозить. Функционирует также ряд пожарных гидрантов.
Впрочем, о бурении скважин глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал еще с первых дней прекращения водоснабжения, пообещав, что проблему решат, в частности, таким образом. На проблему откликнулись и другие области, посылая в Николаев очистные, опреснительные системы и водовозки.
Напомним, что и 10 апреля в Ирпене начали прокладывать водопроводную линию из Киева с помощью "Киевводоканала", "Житомирводоканала" и подрядчиков.Подписывайтесь на наш Telegram канал