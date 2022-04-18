Воді в Миколаєві бути до початку травня. З понеділка у місті почали бурити свердловину

Пошкодження російськими загарбниками водопроводу в Миколаєві призвело до того, що містяни живуть без води вже п’ять днів. Втім, терпіти лишилось недовго, оскільки у місті з понеділка, 18 квітня, почнуть бурити свердловину на території СК "Зоря", а подачу води з неї планують розпочати до початку травня.

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Водопостачання у Миколаєві було призупинено 12 квітня без попередження. Спочатку повідомлялося, що на ремонт електроживлення насосів піде не більше доби. Пізніше – що ремонтні роботи затягнуться на невизначений час. З того дня технічну воду у Миколаїв почали підвозити. Функціонує також і низка пожежних гідрантів.

Втім, про буріння свердловин голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджав ще з перших днів припинення водопостачання, пообіцявши, що проблему вирішать, зокрема, таким чином. На проблему відгукнулись і інші області, надсилаючи до Миколаєва очисні, опріснювальні системи та водовозки.

Нагадаємо, що 10 квітня в Ірпені почали прокладати водопровідну лінію з Києва за допомогою"Київводоканалу", "Житомирводоканалу" та підрядників.