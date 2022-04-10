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В Ірпінь прокладають водогін із Києва (ВІДЕО)
Сьогодні, 10 квітня, в Ірпені почали прокладати водопровідну лінію із Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Олександр Маркушин.
За його словами, влада направила на прибирання міста чергову групу волонтерів.
"Завершуємо будівництво переправи через річку. Починаємо прокладати водогін з Києва. У цьому нам допомагають "Київводоканал", "Житомирводоканал", підрядники", – розповів міський голова.
Маркушин додав, що товариство Червоного Хреста для забезпечення мешканців Ірпеня водою виділило 20 млн. грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, у звільненому Ірпені ввели комендантську годину на три дні – з 21:00 7 квітня до 9:00 11 квітня. Усі три дні місто буде повністю закритим.
У місті з цивільних зможуть перебувати на вулицях лише працівники комунальних служб та волонтери. Але їхній список заздалегідь узгодять.
Раніше Маркушин повідомляв, що виїзд з міста тимчасово закритий, а на блокпостах перевірятимуть абсолютно всі машини, що залишають місто.
Збройні сил України спільно з теробороною та поліцією звільнили місто Ірпінь Київської області від російських окупаційних військ 28 березня.
За Ірпінь тривалий час точилися запеклі бої. Близько 200 – 300 мирних жителів міста Ірпінь загинули під час боїв та обстрілів.