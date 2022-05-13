У Миколаєві відновили централізоване водопостачання, - заступник голови ОП Тимошенко

У Миколаєві відновили водопостачання в житлових будинках міста. Для цього забезпечили забір води з річки Південний Буг та артезіанських свердловин. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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Він пояснив, що 80% водогону знаходиться на тимчасово окупованій частині Херсонської області, тому немає можливості провести роботи з відновлення водогону для подачі по ньому води до Миколаєва.

Тому влада вирішила зробити наступні кроки для відновлення водопостачання:

із резервного фонду державного бюджету виділили 56 млн грн;

забезпечили забір води з річки Південний Буг та артезіанських свердловин.

В експлуатацію ввели 14 таких свердловин. Вода вже надходить до лікарень та житлових будинків.

Крім того, до міста активно надходить гуманітарна допомога, загалом у Миколаївській області отримано 6500 т гуманітарних вантажів.

Також у регіоні продовжуються роботи з відновлення доріг та облаштування тимчасових переправ, де було зруйновано мости.

Нагадаємо, водопостачання у Миколаєві було призупинено 12 квітня. У місті почали бурити свердловину на території СК "Зоря" і планували дати водопостачання вже до кінця квітня. Проте пізніше дату подачі води перенесли аж на середину травня.