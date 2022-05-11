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У Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж: де і коли не буде гарячої води
З 10 травня в Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж. Випробовувати мережі будуть поетапно у всіх районах столиці.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Зазначається, що роботи наразі проводяться на мережах у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.
"На випробовування та ремонт виявлених пошкоджень мереж потрібно орієнтовно 2 тижні для кожної ділянки. На цей час гаряче водопостачання буде призупинене", - розповів Поворозник.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У столичній адміністрації наголосили, що гідравлічні випробування необхідні для виявлення та своєчасного усунення "слабких" місць трубопроводів. Це важливий етап підготовки тепломереж до навантаження в опалювальний період.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що до 31 травня тарифи на гарячу воду та теплову енергію для її нагрівання у столиці залишаться на рівні минулого опалювального сезону.
Зокрема, Кабмін подасть до Ради законопроекти, котрі передбачають запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.