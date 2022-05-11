В Киеве начались гидравлические испытания теплосетей: где и когда не будет горячей воды

С 10 мая в Киеве начались гидравлические испытания теплосетей. Опробовать сети будут поэтапно во всех районах столицы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Отмечается, что на данном этапе работы проводятся на сетях в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.

"На испытание и ремонт обнаруженных повреждений сетей нужно ориентировочно 2 недели для каждого участка. На этот период горячее водоснабжение будет приостановлено", - рассказал Поворозник.

В столичной администрации также отметили, что гидравлические испытания необходимы для обнаружения и своевременного устранения "слабых" мест трубопроводов. Это важный этап подготовки теплосетей к погрузке в отопительный период.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до 31 мая тарифы на горячую воду и тепловую энергию для ее нагревания в столице останутся на уровне прошлого отопительного сезона.

В частности, Кабмин подаст в Раду законопроекты, предусматривающие введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.