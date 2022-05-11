- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Киеве начались гидравлические испытания теплосетей: где и когда не будет горячей воды
С 10 мая в Киеве начались гидравлические испытания теплосетей. Опробовать сети будут поэтапно во всех районах столицы.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Отмечается, что на данном этапе работы проводятся на сетях в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.
"На испытание и ремонт обнаруженных повреждений сетей нужно ориентировочно 2 недели для каждого участка. На этот период горячее водоснабжение будет приостановлено", - рассказал Поворозник.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В столичной администрации также отметили, что гидравлические испытания необходимы для обнаружения и своевременного устранения "слабых" мест трубопроводов. Это важный этап подготовки теплосетей к погрузке в отопительный период.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до 31 мая тарифы на горячую воду и тепловую энергию для ее нагревания в столице останутся на уровне прошлого отопительного сезона.
В частности, Кабмин подаст в Раду законопроекты, предусматривающие введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.