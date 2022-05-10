Кабмін хоче запровадити мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану

Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради законопроекти, котрі передбачають запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Маємо сьогодні також дуже важливе рішення, яке спрямоване на підтримку всіх українців у ці складні часи. Уряд подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення", - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, тарифи на газ та його розподіл, а також тепло та гарячу воду не зростатимуть.

"Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло й гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі. Також у межах цих законів буде визначено компенсаторні механізми, які дозволять підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення", - наголосив голова уряду.

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що уряд збереже для населення України тарифи на електроенергію, що діють, та сприятиме тому, щоб постачальники не піднімали тарифи на газ.