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Кабмін хоче запровадити мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, ціна на газ, ціна на воду, підвищення тарифіф, уряд
Фото: Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради законопроекти, котрі передбачають запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення. 

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.  

"Маємо сьогодні також дуже важливе рішення, яке спрямоване на підтримку всіх українців у ці складні часи. Уряд подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення", - написав Шмигаль.  

За словами прем'єра, тарифи на газ та його розподіл, а також тепло та гарячу воду не зростатимуть. 

"Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло й гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі. Також у межах цих законів буде визначено компенсаторні механізми, які дозволять підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення", - наголосив голова уряду.

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що уряд збереже для населення України тарифи на електроенергію, що діють, та сприятиме тому, щоб постачальники не піднімали тарифи на газ. 

Автор:
Анастасія Дєдковська