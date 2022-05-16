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В Николаеве прогремели взрывы
Рано утром 16 мая местные жители Николаева сообщили в соцсетях, что слышали взрывы в городе. Вскоре местные власти подтвердили информацию и призвали граждан не выходить из укрытий.
"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", — сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
Отметим, что сегодня, 16 мая, в 5:19 в городе прозвучала воздушная тревога, в 5:45 объявили о ее отмене.
В настоящее время власти не сообщают о точных причинах взрывов и возможных последствиях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее, в ночь с 12 на 13 мая, российские военные обстреляли Николаев. В результате удара были повреждены пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов. До этого, 5 мая, Николаев и область подверглись сильным обстрелам, несколько человек получили ранения.