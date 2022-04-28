Під Мелітополем підірвано міст, яким окупанти завозили зброю з Криму

Під Мелітополем Запорізької області підірвано залізничний міст, яким росіяни перекидали підкріплення на фронт із Криму та доставляли зброю та пальне.

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Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

За інформацією спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, росіяни цим шляхом завозили собі пальне і техніку з Криму.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у окупантів почалася паніка, а міст був оточений. Російські військові уважно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.

Зазначимо, що у тимчасово окупованому Мелітополі діють місцеві партизани. Вони знищили вже понад 100 окупантів.