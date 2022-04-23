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В Мелитополе оккупанты выдалбливают из стен медную проволоку, чтобы сдать на металлолом
Российская армия известна своими мародерскими действиями на территории Украины. Оккупанты начали уже даже выдалбливать из стен промышленных объектов медную проволоку, чтобы сдать на металлолом.
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ
Российское мародерство на оккупированных территориях Запорожской области впечатляет.
Так, во временно оккупированном россиянами Мелитополе захватчики выдалбливают из стен промышленных объектов медную проволоку. Ее потом сдают на металлолом в России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Голодранцы занимаются очень популярным делом, в котором равных им нет. Дикари выдалбливают из стен промышленных объектов медную проволоку, чтобы сдать ее на металлолом в своей "мощной стране" и получить за это средства. "Вторая армия мира" — что сказать", – говорится в сообщении.
Ранее оккупанты похитили из помещения "Укрпочты" в Мелитополе почти 3 миллиона гривен. Эти деньги предназначались для выдачи пенсий и социальных выплат.
Отметим, кроме Мелитополя в Запорожской области временно оккупированными остаются Бердянск, Энергодар, Токмак, Пологи.
Так, в Бердянске Запорожской области оккупанты привлекают в свои ряды местных фриков, а бывшего дворника назначили на должность заместителя мэра.