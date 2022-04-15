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Оккупанты в Мелитополе украли 3 миллиона гривен из отделения "Укрпочты"
Оккупанты похитили из помещения "Укрпочты" в Мелитополе Запорожской области почти 3 миллиона гривен. Эти деньги предназначались для выдачи пенсий и социальных выплат.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, 5 апреля российские военнослужащие в оккупированном Мелитополе похитили из отделения АО "Укрпочта" около 3 млн грн. Деньги предназначались для выдачи пенсий и социальных выплат.
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.
Отметим, с 20 марта по 12 апреля в оккупированном Мелитополе неизвестные патриоты "тихо" ликвидировали 70 военнослужащих РФ. Последние погибли от рук украинцев во время ночных патрулирований.
Также в начале апреля российские войска не пропустили украинский гуманитарный конвой в оккупированный Мелитополь Запорожской области. Также они угнали весь груз и автомобильную технику.