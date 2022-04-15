Окупанти у Мелітополі вкрали 3 мільйони гривень з відділення "Укрпошти"

Окупанти викрали з приміщення "Укрпошти" у Мелітополі Запорізької області майже 3 мільйони гривень. Ці гроші призначалися для видачі пенсій та соціальних виплат.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 5 квітня російські військовослужбовці в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" близько 3 млн грн. Гроші призначалися для видачі пенсій та соціальних виплат.

"При процесуальному керівництві Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.

Зазначимо, з 20 березня по 12 квітня в окупованому Мелітополі невідомі патріоти "тихо" ліквідували 70 військовослужбовців РФ. Останні загинули від рук українців під час нічних патрулювань.

Також на початку квітня російські війська не пропустили український гуманітарний конвой до окупованого Мелітополя Запорізької області. Також вони викрали весь вантаж та автомобільну техніку.