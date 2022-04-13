В Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали десятки захватчиков

С 20 марта по 12 апреля в оккупированном Мелитополе неизвестные патриоты "тихо" ликвидировали 70 военнослужащих РФ. Последние погибли от рук украинцев во время ночных патрулирований, передает Главное управление разведки (ГУР) Украины. Среди ликвидированных были захватчики, в том числе "кадыровцы".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает. Есть данные, что это результат работы нашего движения сопротивления Мелитополя", – говорят в ГУР.

Украинские разведчики уточнили, что в настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ.

Напомним, что в начале апреля российские войска не пропустили украинский гуманитарный конвой в оккупированный Мелитополь Запорожской области. Также они угнали весь груз и автомобильную технику.