У Мелітополі невідомі патріоти ліквідували десятки загарбників

З 20 березня по 12 квітня в окупованому Мелітополі невідомі патріоти "тихо" ліквідували 70 військовослужбовців РФ. Останні загинули від рук українців під час нічних патрулювань, передає Головне управління розвідки (ГУР) України. Серед ліквідованих були загарбники, в тому числі "кадирівці".

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"Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує. Є дані, що це наслідок роботи нашого руху опору Мелітополя", – кажуть в ГУР.

Українські розвідники уточнили, що наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ.

Нагадаємо, що на початку квітня російські війська не пропустили український гуманітарний конвой до окупованого Мелітополя Запорізької області. Також вони викрали весь вантаж та автомобільну техніку.