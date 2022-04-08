Окупанти пограбували гуманітарний конвой, що рухався до Мелітополя

Російські війська не пропустили український гуманітарний конвой до окупованого Мелітополя Запорізької області. Також вони викрали весь вантаж та автомобільну техніку

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Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Погрожуючи водіям, вони нахабно забрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем собі. Це означає, що мелітопольці та жителі району не лише не отримають життєво важливу допомогу – ліки для тяжкохворих, продукти та засоби гігієни, яких уже немає у місті. Люди не зможуть поїхати з Мелітополя!" — повідомив Федоров.

Він зазначив, що гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста, який ухвалив письмові запевнення з обох боків щодо намірів забезпечити гуманітарний коридор.

"Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, своїх обіцянок не виконала. Випадок з гуманітарною допомогою для Мелітополя – яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки Росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті", — наголосив мер Мелітополя.

У той же час Федоров додав, що боротьба проти ворога триває.

Зазначимо, це не перший випадок, коли окупанти викрадають гуманітарний вантаж.

Так, Україна 31 березня направила до Мелітополя автобуси, завантажені гуманітарною допомогою, яку мали отримати мирні жителі. Проте росіяни забрали весь вантаж.