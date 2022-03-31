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Российские военные украли у Украины 14 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для жителей Мелитополя
Украина 31 марта направила в Мелитополь автобусы, загруженные гуманитарной помощью, которую должны были получить мирные жители. Однако россияне забрали весь груз.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга.
В город направили 12 автобусов для эвакуации. В Мелитополь они должны были заехать с гуманитарной помощью, а обратно вывезти людей из временно оккупированного города.
"К сожалению, гуманитарную помощь забрали оккупанты. Это 14 т продовольствия и медикаментов. Такова цена договоренностей и гарантий Международного Комитета Красного Креста по работе гуманитарных коридоров", — резюмировала Верещук.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сейчас Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ведет переговоры о возвращении автобусов, чтобы жители Мелитополя завтра могли выехать на них в Запорожье.
Кроме того, захватчики не впустили в Бердянск 45 автобусов. 600 человек вышли из города и утром 1 апреля должны выехать в Запорожье.
В то же время 31 марта по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте добрались Запорожье почти 1,5 тысячи человек. Из города Энергодар в этот день выехали 50 автомобилей и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и уже находятся в Запорожье.
Захватчики все активнее занимаются мародерством в Украине. В частности, российские солдаты на временно оккупированных территориях начали воровать авто, бытовую технику и продукты питания.
Ранее случаи мародерства фиксировали в Чернобыле. Там оккупанты ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду.