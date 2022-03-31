Российские военные украли у Украины 14 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для жителей Мелитополя

Украина 31 марта направила в Мелитополь автобусы, загруженные гуманитарной помощью, которую должны были получить мирные жители. Однако россияне забрали весь груз.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга.

В город направили 12 автобусов для эвакуации. В Мелитополь они должны были заехать с гуманитарной помощью, а обратно вывезти людей из временно оккупированного города.

"К сожалению, гуманитарную помощь забрали оккупанты. Это 14 т продовольствия и медикаментов. Такова цена договоренностей и гарантий Международного Комитета Красного Креста по работе гуманитарных коридоров", — резюмировала Верещук.

Сейчас Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ведет переговоры о возвращении автобусов, чтобы жители Мелитополя завтра могли выехать на них в Запорожье.

Кроме того, захватчики не впустили в Бердянск 45 автобусов. 600 человек вышли из города и утром 1 апреля должны выехать в Запорожье.

В то же время 31 марта по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте добрались Запорожье почти 1,5 тысячи человек. Из города Энергодар в этот день выехали 50 автомобилей и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и уже находятся в Запорожье.

Захватчики все активнее занимаются мародерством в Украине. В частности, российские солдаты на временно оккупированных территориях начали воровать авто, бытовую технику и продукты питания.

Ранее случаи мародерства фиксировали в Чернобыле. Там оккупанты ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду.