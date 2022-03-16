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Происшествия
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Российские оккупанты разграбили Чернобыль

Российские оккупанты разграбили Чернобыль
Фото: Википедия

В Чернобыле российские военнослужащие занимаются мародерством. 

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота. 

"Весточка из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен", – написал Сирота. 

По его словам, сегодня в Чернобыле отсутствует электроснабжение. В данный момент в городе остались всего 300 человек. 

Напомним, 24 февраля российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации ЧАЭС, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

После этого было зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. По заявлениям ученых, колебания показателей датчиков связаны с перемещением военной техники.

В частности, данные на датчике рядом с объектом хранения радиоактивных отходов "Вектор", "Подлесный", "Третья очередь" и "Буряковка" показали семикратное превышение норм поглощенной дозы радиации.

Позднее системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передавать информацию в Международное агентство по атомной энергии.

Автор:
Дмитрий Нарожный