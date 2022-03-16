Російські окупанти пограбували Чорнобиль

У Чорнобилі російські військовослужбовці займаються мародерством.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

"Вісті з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, розташованих у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що залишився на території підприємств, також знищено", — написав Сирота.

За його словами, сьогодні у Чорнобилі немає електропостачання. На даний момент у місті залишилося лише 300 людей.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації ЧАЕС, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.

Після цього було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. За заявами вчених, коливання показників датчиків пов'язані із переміщенням військової техніки.

Зокрема, дані на датчику поруч із об'єктом зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка" показали семиразове перевищення норм поглиненої дози радіації

Пізніше системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передавати інформацію до Міжнародного агентства з атомної енергії.