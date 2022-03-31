Російські військові вкрали в України 14 тонн гуманітарної допомоги, призначеної для мешканців Мелітополя

Україна 31 березня направила до Мелітополя автобуси, завантажені гуманітарною допомогою, яку мали отримати мирні жителі. Проте росіяни забрали весь вантаж.

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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу.

До міста направили 12 автобусів для евакуації. У Мелітополь вони мали заїхати з гуманітарною допомогою, а назад вивезти людей із тимчасово окупованого міста.

"На жаль, гуманітарну допомогу забрали окупанти. Це 14 т продовольства та медикаментів. Така ціна домовленостей та гарантій Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо роботи гуманітарних коридорів", - резюмувала Верещук.

Наразі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій веде переговори щодо повернення автобусів, щоб жителі Мелітополя завтра могли виїхати на них до Запоріжжя.

Крім того, загарбники не впустили до Бердянська 45 автобусів. 600 людей вийшли з міста та вранці 1 квітня мають виїхати до Запоріжжя.

У той же час 31 березня трьома узгодженими гуманітарними коридорами на власному транспорті дісталися Запоріжжя майже 1,5 тисячі осіб. З міста Енергодар цього дня виїхали 50 автомобілів та автобус з дітьми. Вони пройшли всі блокпости і вже перебувають у Запоріжжі.

Загарбники дедалі активніше займаються мародерством в Україні. Зокрема, російські солдати на тимчасово окупованих територіях почали красти авто, побутову техніку та продукти харчування.

Раніше випадки мародерства фіксували у Чорнобилі. Там окупанти пограбували всі офіси підприємств, розташованих у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг.