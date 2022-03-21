Российская армия вывозит из Украины продукты питания и бытовую технику

Оккупанты начали активно заниматься мародерством. В частности, российские солдаты на временно оккупированных территориях начали воровать авто, бытовую технику и продукты питания. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В Российскую Федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства", — рассказали в пресс-службе Генштаба.

Кроме этого, захватчики продолжают цинично использовать мирных жителей для прикрытия. ВСУ отмечают случаи, когда армия РФ размещается на объектах гражданской инфраструктуры.

Ранее случаи мародерства фиксировали в Чернобыле. Там оккупанты ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду.

Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен. В данный момент в городе остались всего 300 человек.

Кроме того, ГУР неоднократно перехватывало телефонные разговоры оккупантов с их родными. Российские военные часто рассказывают, как они грабят мирных жителей, выносят телевизоры, бытовую технику и другие ценности.

В последнее время оккупанты перешли к более масштабным кражам. В частности, солдаты российской армии угнали пять кораблей, загруженных зерном. Суда вывели из порта Бердянска и отбуксировали в неизвестном направлении.