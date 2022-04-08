Оккупанты забрали себе следовавший в Мелитополь гуманитарный конвой

Российские войска не пропустили украинский гуманитарный конвой в оккупированный Мелитополь Запорожской области. Также они похитили весь груз и автомобильную технику.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Угрожая водителям, они нагло забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом себе. Это значит, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь – лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя!" — сообщил Федоров.

Он отметил, что гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста, который принял письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор.

"Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнила. Случай с гуманитарной помощью для Мелитополя – яркий пример для всего цивилизованного мира о том, что обещания России, даже перед международными организациями, ничего не стоят", — подчеркнул мэр Мелитополя.

В то же время Федоров добавил, что борьба против врага продолжается.

Отметим, это не первый случай, когда оккупанты воруют гуманитарный груз.

Так, Украина 31 марта направила в Мелитополь автобусы, загруженные гуманитарной помощью, которую должны были получить мирные жители. Однако россияне забрали весь груз.