У Бучанському районі затримали колаборанта, який допомагав російським окупантам

У Київській області затримано колаборанта, який проголосив себе "старостою" одного з сіл Бучанського району та допомагав російським окупантам.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Колаборант наприкінці лютого 2022 року погодився співпрацювати з російськими окупантами. Він повідомляв їм про позиції ЗСУ та територіальної оборони. Також самопроголошений "староста" переконував місцевих жителів активно співпрацювати з росіянами.

Підозрюваного затримали та обрали йому запобіжний захід — утримання під вартою.

"При процесуальному керівництві Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру жителю Київської області у скоєнні публічних закликів до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора та розповсюдження інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114 -2 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у Бучі на Київщині триває ексгумація тіл мирних жителів з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного. За період окупації російські війська вбили понад 400 українців у Бучанській громаді.

За даними Офісу генерального прокурора, українські правоохоронці станом на ранок 10 квітня підтвердили загибель 1222 мешканців Київщини від рук російських окупантів.

Офіс генерального прокурора розпочав 56 кримінальних проваджень за статтями військових злочинів та злочинів проти людяності.