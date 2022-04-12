В Ірпені та Бучі енергетики частково відновили електропостачання

Після звільнення Ірпеня та Бучі від російських загарбників у містах почали поступово відновлювати електропостачання. За 11 квітня енергетики повернули світло у 4 611 будинків у 31 населеному пункті Київської області. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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Окрім цих міст у Бучанському районі електропостачання частково відновили у селах Гавронщина, Тернопільське, Фасовочка, Бузова, Гурівщина, Любимівка, Дмитрівка, Капітанівка, Мила, Петрушки, Ясногородка.

У Броварському районі частково відновлено електропостачання у наступних селах: Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Перемога, Мрія.

"Після відтискання нападу російських окупантів Збройними силами України та розмінування цих територій енергетиків допустили до відновлення зруйнованих електромереж. Щодня фахівці компанії обстежують лінії та поступово відновлюють електроінфраструктуру в містах та селах області", — зазначили у компанії.

12 квітня енергетики збираються відновити електропостачання ще у 34 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів. Без електрики у будинках залишаються мешканці 279 населених пунктів у Київській області.

Крім того, з початку повномасштабного російського вторгнення Регіональна газова компанія повертає газ абонентам, які постраждали від бойових дій. За три доби початку відновлювальних робіт у Київській області газовикам вдалося відновити газопостачання у 15 тисячах квартир та будинків”.

Водночас зберігається складна ситуація у Ізюмі Харківській області. Масштаби руйнувань газопроводів вимагають фактично відновлення мереж міста, що можливе лише після припинення активних бойових дій.