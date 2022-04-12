В Ирпене и Буче энергетики частично возобновили электроснабжение

После освобождения Ирпеня и Бучи от российских захватчиков в городах начали постепенно возобновлять электроснабжение. За 11 апреля энергетики вернули свет в 4 611 домов в 31 населенном пункте Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

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Кроме этих городов в Бучанском районе электроснабжение частично возобновили в селах Гавронщина, Тернопольское, Фасовочка, Бузовая, Гуровщина, Любимовка, Дмитровка, Капитановка, Мила, Петрушки, Ясногородка.

В Броварском районе частично восстановлено электроснабжение в следующих селах: Большая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Победа, Мечта.

"После оттеснения нападения российских оккупантов Вооруженными силами Украины и разминирования этих территорий энергетиков допустили к восстановлению разрушенных электросетей. Ежедневно специалисты компании обследуют линии и постепенно чинят электроинфраструктуру в городах и селах области", — отметили в компании.

12 апреля энергетики собираются восстановить электроснабжение еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов. Без электричества в домах остаются жители 279 населенных пунктов в Киевской области.

Кроме того, с начала полномасштабного российского вторжения Региональная газовая компания возвращает газ абонентам, пострадавшим от боевых действий. За трое суток начала восстановительных работ в Киевской области газовикам удалось возобновить газоснабжение в 15 тысячах квартир и домов.

В то же время сохраняется сложная ситуация в Изюме Харьковской области. Масштабы разрушений газопроводов требуют фактически восстановления сетей города, что возможно только после прекращения активных боевых действий.