Газовики пытаются возобновить газоснабжение в регионах боевых действий

По состоянию на 11 марта аварийные бригады газораспределительных компаний возобновили газоснабжение более 1 500 домов в Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

Аварийщики газовой службы "Харьковгаза" в Изюме под вражескими обстрелами возобновили работу магистрального газопровода высокого давления, принадлежащего Оператору ГТС. Ремонт в боевых условиях был произведен по просьбе Оператора ГТС.

Вся инфраструктура Изюма находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов. Из-за воздушных и артобстрелов специалисты "Харьковгаза" не могут отремонтировать многочисленные порывы газовых сетей города и пустить газ в дома изюмцев. Масштабы разрушений требуют фактически возобновления сетей города, возможно только после прекращения активных боевых действий.

Массированные ночные обстрелы врага привели к повреждению газопроводов в Харькове. За последние дни более 25 тысяч семей харьковчан остались без газа. Из-за повреждения газопровода высокого давления в пригородной зоне без газа осталось еще более 210 частных домов.

Работники аварийно-диспетчерской службы "Харьковгоргаза" постоянно ведут ремонты и возобновляют газоснабжение в дома харьковчан. Утром 11 марта газовики возобновили газоснабжение до 200 квартир с автономным отоплением.

В областях, где продолжаются боевые действия, газовики в сверхсложных условиях осуществляют ремонты газопроводов и прилагают максимум усилий для восстановления газоснабжения в домах украинцев.