Газовики намагаються відновити газопостачання у регіонах бойових дій

Станом на 11 березня аварійні бригади газорозподільних компаній відновили газопостачання понад 1500 будинків у Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Київській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

Аварійники газової служби "Харківгазу" в Ізюмі під ворожими обстрілами відновили роботу магістрального газопроводу високого тиску, що належить Оператору ГТС. Ремонт у бойових умовах було здійснено на прохання Оператора ГТС.

Вся інфраструктура Ізюма знаходяться під постійним обстрілом російських окупантів. Через повітряні та артобстріли фахівці "Харківгазу" не можуть відремонтувати численні пориви газових мереж міста та пустити газ до будинків ізюмців. Масштаби руйнувань вимагають фактично відновлення мереж міста, можливо лише після припинення активних бойових дій.

Масовані нічні обстріли ворога призвели до пошкодження газопроводів у Харкові. За останні дні понад 25 тисяч сімей харків'ян лишилися без газу. Через пошкодження газопроводу високого тиску у приміській зоні без газу залишилося ще понад 210 приватних будинків.

Працівники аварійно-диспетчерської служби "Харківміськгазу" постійно ведуть ремонти та відновлюють газопостачання до будинків харків'ян. Вранці 11 березня газовики відновили газопостачання до 200 квартир із автономним опаленням.

В областях, де продовжуються бойові дії, газовики у надскладних умовах здійснюють ремонти газопроводів та докладають максимум зусиль для відновлення газопостачання у будинках українців.