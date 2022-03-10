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Окупанти намагаються втрутитися в роботу ГТС, є загроза транспортуванню газу до Європи - ОГТСУ

Фото: mapio.net
Фото: mapio.net

"Оператор газотранспортної системи України" повідомляє про спроби російських військових та озброєних угруповань "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій "Новопсков" у Луганській області та "Куп'янськ" у Харківській області, а також здійснити втручання у роботу об'єктів ГТС.

Як зазначається у повідомленні компанії, втручання у технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі та може призвести до технологічної катастрофи у регіоні.

ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угруповання негайно залишили території компресорних станцій та припинили спроби впливати на роботу ГТС.

Про надзвичайну ситуацію і загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також російський "Газпром".

Зазначимо при цьому, що напередодні в Єврокомісії представили план відмови від імпорту російського газу, який передбачає зниження потреби ЄС у ньому втричі вже до кінця поточного року.

США ж взагалі заборонили весь імпорт нафти, газу та вугілля з Росії. Однак такий крок є суто політичним, оскільки, як визнав американський президент Джо Байден, США насправді є чистим експортером енергоресурсів.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов