Оккупанты пытаются вмешаться в работу ГТС, есть угроза транспортировке газа в Европу — ОГТСУ

"Оператор газотранспортной системы Украины" сообщает о попытках российских военных и вооруженных группировок "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций "Новопсков" в Луганской области и "Купянск" в Харьковской области, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС.

Как отмечается в сообщении компании, вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе и может привести к технологической катастрофе в регионе.

ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.

О чрезвычайной ситуации и сложившейся угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также российскому "Газпрому".

Отметим при этом, что накануне в Еврокомиссии представили план по отказу от импорта российского газа, предусматривающий снижение потребности ЕС в нем втрое уже к концу текущего года.

США, к слову, и вовсе запретили весь импорт нефти, газа и угля из России. Однако такой шаг является сугубо политическим, поскольку, как признал американский президент Джо Байден, США на самом деле являются чистыми экспортерами энергоресурсов.