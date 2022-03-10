Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты пытаются вмешаться в работу ГТС, есть угроза транспортировке газа в Европу — ОГТСУ

Фото: mapio.net
Фото: mapio.net

"Оператор газотранспортной системы Украины" сообщает о попытках российских военных и вооруженных группировок "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций "Новопсков" в Луганской области и "Купянск" в Харьковской области, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС.

Как отмечается в сообщении компании, вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе и может привести к технологической катастрофе в регионе.

ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.

О чрезвычайной ситуации и сложившейся угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также российскому "Газпрому".

Отметим при этом, что накануне в Еврокомиссии представили план по отказу от импорта российского газа, предусматривающий снижение потребности ЕС в нем втрое уже к концу текущего года.

США, к слову, и вовсе запретили весь импорт нефти, газа и угля из России. Однако такой шаг является сугубо политическим, поскольку, как признал американский президент Джо Байден, США на самом деле являются чистыми экспортерами энергоресурсов.

Автор:
Тимофей Беспятов