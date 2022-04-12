В Украине возобновили газоснабжение 153 тысячам домохозяйств

С начала полномасштабного российского вторжения Региональная газовая компания возвращает газ абонентам, пострадавшим от боевых действий. Сотрудники уже обслужили 153 тысячи домохозяйств по всей стране, сообщает пресс-служба РГК.

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"Всего за трое суток начала восстановительных работ в Киевской области газовикам удалось возобновить газоснабжение в 15 тысячах квартир и домов", — говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются в Буче, Бородянке, Вышгороде, Броварах и других населенных пунктах.

В Харьковской области снова с газом после устранения повреждений почти 90 тысяч домов, в Черниговской — 23 тысячи, в Николаевской — 21 тысяча.

В компании отмечают, что восстановление газоснабжения —технологически более сложный процесс, чем ремонт других коммуникаций. Это связано с особо тщательной проверкой на герметичность участков газопроводов, в том числе внутридомовых сетей.

Напомним, в Киевской области всего за сутки специалисты возобновили подачу газа для 7 308 жилых домов. Из них в Броварском районе — для 3 382 домов, в Киево-Святошинском районе — для 2 257 жилых домов, в Бородянке — для 534 домохозяйств, в Макарове и Вышгороде всего за сутки газоснабжение восстановили для 1 135 домов.

В то же время сложная ситуация в Изюме Харьковской. Масштабы разрушений газопроводов требуют фактически возобновления сетей города, что возможно только после прекращения активных боевых действий.