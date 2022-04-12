В Україні відновили газопостачання 153 тисячам домогосподарств

З початку повномасштабного російського вторгнення Регіональна газова компанія повертає газ абонентам, які постраждали від бойових дій. Співробітники вже обслужили 153 тисяч домогосподарств по всій країні, повідомляє пресслужба РГК.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Усього за три доби початку відновлювальних робіт у Київській області газовикам вдалося відновити газопостачання до 15 тисяч квартир та будинків", — йдеться у повідомленні.

Відновлювальні роботи продовжуються у Бучі, Бородянці, Вишгороді, Броварах та інших населених пунктах.

У Харківській області знову з газом після усунення пошкоджень майже 90 тисяч будинків, у Чернігівській – 23 тисячі, у Миколаївській – 21 тисяча.

У компанії зазначають, що відновлення газопостачання — технологічно складніший процес, ніж ремонт інших комунікацій. Це пов'язано з особливо ретельною перевіркою на герметичність ділянок газопроводів, у тому числі внутрішньобудинкових мереж.

Нагадаємо, у Київській області всього за добу фахівці відновили подачу газу для 7308 житлових будинків. З них у Броварському районі – для 3 382 будинків, у Києво-Святошинському районі – для 2 257 житлових будинків, у Бородянці – для 534 домогосподарств, у Макарові та Вишгороді всього за добу газопостачання відновили для 1 135 будинків.

У той же час складна ситуація в Ізюмі Харківської області. Масштаби руйнувань газопроводів вимагають фактично відновлення мереж міста, що можливе лише після припинення активних бойових дій.