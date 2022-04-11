На Київщині подачу газу відновили вже для 15 тисяч домогосподарств

З моменту початку відновлення подачі газу в житлових будинках у Київській області майже 15 000 домогосподарств знову з'явився газ. Про це 11 квітня повідомила пресслужба українських газорозподільних компаній, які об'єдналися під брендом РМК.

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За добу фахівці відновили подачу газу для 7308 житлових будинків. З них у Броварському районі – для 3 382 будинків, у Києво-Святошинському районі – для 2 257 житлових будинків, у Бородянці – для 534 домогосподарств, у Макарові та Вишгороді всього за добу газопостачання відновили для 1 135 будинків.

Крім того, за останню добу ще у 2231 будинку у Чернігівській та Миколаївській областях також повернули газопостачання.

Зазанчимо, з 11 квітня 10 бригад АТ “Вінницягаз” та 8 бригад АТ “Житомиргаз” працюють у Київській області над відновленням газопостачання.

Нагадаємо, вся інфраструктура Ізюма Харківської області знаходиться під постійним обстрілом російських окупантів. Масштаби руйнувань газопроводів вимагають фактично відновлення мереж міста, що можливе лише після припинення активних бойових дій.

Також газовики відновили подачу газу споживачам у Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Київській та Запорізькій областях.