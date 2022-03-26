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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Через війну без газу залишається 330 тисяч українців, без електрики — 863 тисячі

Через війну без газу залишається 330 тисяч українців, без електрики — 863 тисячі

Станом на 26 березня 330 тисяч українців залишилися без газопостачання, а 863 тисячі – без електропостачання. Про це повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

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"Станом на 26 березня в Україні залишалися знеструмленими понад 1327 населених пунктів, всього понад 863 тисячі споживачів. Без газопостачання залишаються понад 330 тисяч споживачів", — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що минулої доби, 25 березня, відновлено електропостачання понад 35,3 тисячі споживачів. Зокрема, у Київській області – близько 14,4 тисячі, у Харківській – 5,5 тисячі, у Сумській – 5 тисяч, у Миколаївській – 4 тисячі, у Житомирській – 2 тисячі, у Херсонській – 2 тисячі, у Донецькій – близько 1,4 тисячі, у Запорізькій – 1 тисяча абонентів. Газопостачання відновлено 6050 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути світло та тепло українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Нагадаємо, в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Степан Крьока