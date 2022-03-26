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Энергетика
Дата публикации

Из-за войны без газа остается 330 тысяч украинцев, без электричества — 863 тысячи

Из-за войны без газа остается 330 тысяч украинцев, без электричества — 863 тысячи

По состоянию на 26 марта 330 тысяч украинцев остались без газоснабжения, а 863 тысячи без электроснабжения. Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности. 

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"По состоянию на 26 марта в Украине оставались обесточенными более 1327 населенных пунктов, всего более 863 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются более 330 тысяч потребителей", — сказано в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки, 25 марта, возобновлено электроснабжение более 35,3 тысячи потребителей. В частности, в Киевской области около 14,4 тысячи, в Харьковской — 5,5 тысячи, в Сумской — 5 тысяч, в Николаевской — 4 тысячи, в Житомирской — 2 тысячи, в Херсонской — 2 тысячи, в Донецкой — около 1,4 тысячи, в Запорожской — 1 тысяча абонентов. Газоснабжение восстановлено 6050 потребителям.

Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

Напомним, в Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Степан Крьока