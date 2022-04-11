В Киевской области подачу газа возобновили уже для 15 тысяч домохозяйств

С момента начала восстановления подачи газа в жилых домах в Киевской области почти в 15 000 домохозяйств снова появился газ. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба украинских газораспределительных компаний, объединившихся под брендом РГК.

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За сутки специалисты возобновили подачу газа для 7 308 жилых домов. Из них в Броварском районе — для 3 382 домов, в Киево-Святошинском районе — для 2 257 жилых домов, в Бородянке — для 534 домохозяйств, в Макарове и Вышгороде всего за сутки газоснабжение восстановили для 1 135 домов.

Кроме того, за последние сутки еще в 2 231 доме в Черниговской и Николаевской областях также вернули газоснабжение.

Отметим, с 11 апреля 10 бригад АО “Винницагаз” и 8 бригад АО “Житомиргаз” работают в Киевской области над восстановлением газоснабжения.

Напомним, вся инфраструктура Изюма Харьковской области находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Масштабы разрушений газопроводов требуют фактически возобновления сетей города, что возможно только после прекращения активных боевых действий.

Также газовики восстановили подачу газа потребителям в Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Запорожской областях.