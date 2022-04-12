В Бучанском районе задержали коллаборанта, который помогал российским оккупантам

В Киевской области задержан коллаборант, который провозгласил себя "старостой" одного из сел Бучанского района и помогал российским оккупантам.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Коллаборант в конце февраля 2022 года согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Он сообщал им о позициях ВСУ и территориальной обороны. Также самопровозглашенный "староста" убеждал местных жителей активно сотрудничать с россиянами.

Подозреваемого задержали и избрали ему меру пресечения — содержание под стражей.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении жителю Киевской области в совершении публичных призывов к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора и распространению информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114 -2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Отметим, в Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.

По данным Офиса генерального прокурора, украинские правоохранители по состоянию на утро 10 апреля подтвердили гибель 1222 жителей Киевской области от рук российских оккупантов.

Офис генерального прокурора начал 56 уголовных производств по статьям военных преступлений и преступлений против человечности.